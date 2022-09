Wta Portorose 2022, Trevisan ko all’esordio: vince Siniakova in due set (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sconfitta all’esordio per Martina Trevisan al torneo Wta di Portorose 2022. Sul cemento slovacco, Katerina Siniakova si è imposta in due set con lo score di 6-1 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale nei quali incontrerà la britannica Jodie Anna Burrage. Primo set dominato dalla ceca, che perde il servizio nel quarto game ma rimedia con quattro break che le hanno permesso di chiudere sul 6-1. Più equilibrato il secondo parziale, chiuso sul 6-4. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sconfittaper Martinaal torneo Wta di. Sul cemento slovacco, Katerinasi è imposta in due set con lo score di 6-1 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale nei quali incontrerà la britannica Jodie Anna Burrage. Primo set dominato dalla ceca, che perde il servizio nel quarto game ma rimedia con quattro break che le hanno permesso di chiudere sul 6-1. Più equilibrato il secondo parziale, chiuso sul 6-4. SportFace.

Fprime86 : RT @federtennis: ?? @MartinaTrevisa3 scende in campo per il primo turno del #WTA 250 di Portorose! Match in diretta su @SuperTennisTv alle… - FiorinoLuca : RT @federtennis: ?? @MartinaTrevisa3 scende in campo per il primo turno del #WTA 250 di Portorose! Match in diretta su @SuperTennisTv alle… - federtennis : ?? @MartinaTrevisa3 scende in campo per il primo turno del #WTA 250 di Portorose! Match in diretta su… - zazoomblog : WTA Portorose 2022: Rybakina avanza con il brivido bene Paolini. Out Cornet e Tomljanovic - #Portorose #2022:… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: WTA Portorose, Paolini comincia bene la difesa del titolo -