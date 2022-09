Ultime Notizie – Pif contro Laura Pausini: “Non cantare ‘Bella ciao’ è già prendere posizione” (Di mercoledì 14 settembre 2022) ‘Al mio funerale cantate ‘Bella Ciao. Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto” ”Pensare di non cantare ‘Bella ciao’, per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione”. E’ quanto scrive su Twitter il conduttore e autore televisivo e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla scelta di Laura Pausini di non cantare ‘Bella ciao’ in uno show della tv spagnola ”perché è una canzone politica”, ha spiegato la cantante. ”Al mio funerale cantate ‘Bella Ciao – conclude Pif – Perché voglio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) ‘Al mio funerale cantateCiao. Perché voglio, al riguardo, anche da morto” ”Pensare di non, per non voler, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso”. E’ quanto scrive su Twitter il conduttore e autore televisivo e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla scelta didi nonin uno show della tv spagnola ”perché è una canzone politica”, ha spiegato la cantante. ”Al mio funerale cantateCiao – conclude Pif – Perché voglio ...

