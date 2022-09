Ucraina, controffensiva di Kiev: russi in fuga. Pentagono: 'La guerra sta cambiando' (Di mercoledì 14 settembre 2022) I servizi britannici e americani confermano il 'riposizionamento' delle forze russa a nord - est. Mosca per la prima volta ha utilizzato i droni iraniani. Polizia di Kharkiv: 'Balaklia campi di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) I servizi britannici e americani confermano il 'riposizionamento' delle forze russa a nord - est. Mosca per la prima volta ha utilizzato i droni iraniani. Polizia di Kharkiv: 'Balaklia campi di ...

