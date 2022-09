Traffico Roma del 14-09-2022 ore 10 | 30

Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Napoli - Roma, dalle ore 9:50 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Cassino pe… - VAIstradeanas : 10:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - itboyandre1 : ciao dal traffico di roma - VAIstradeanas : 10:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - TaszuC : Iniziate le scuole. Non osate pensare di poter girare per la città. Chiudetevi in casa e comprate un biglietto di s… -

RomaDailyNews

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONIIN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONECODE SULLA ...LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascoltoin coda per un incidente sulla tangenziale est tra la via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico l'incidente avvenuto all'interno la ... Traffico Roma del 13-09-2022 ore 20:00 - RomaDailyNews MESSINA. «Da Messina i collegamenti con il treno, inaugurati nel marzo 2021, seppur in parte migliorati, restano ancora insufficienti e senza tutte le adeguate coincidenze». Così la Uiltrasporti lanci ...L'incendio divampato ieri nel primo pomeriggio per cause accidentali (forse originato in una cucina) in un appartamento al 6° piano di Viale Etiopia 8 (di uno stabile di 9), a ridosso ...