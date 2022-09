Soldi russi ai partiti o fango a orologeria? Tante accuse | zero prove

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Alti funzionari americani, sulla base di indagini dei servizi segreti Usa, sostengono che laa abbia sborsato oltre 300 milioni di dollari in più di 20 Paesi, a partire dal 2014, per influenzare, dirigenti e politici stranieri. Un membro dell’intelligence statunitense ritiene però che le cifre versate da Mosca siano minime e trasferite probabilmente in modo coperto. Mentre un funzionario degli Stati Uniti, interpellato dal Washington Post, afferma che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe “speso ingenti somme per manipolare le democrazie dall’interno”.ai? Occhio alle “rivelazioni” dei servizi Come stanno allora le cose? Davvero laa ha pagatoe politici di altri Paesi per influenzarne le scelte, in ...