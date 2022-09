«Settimana corta inutile con vecchi impianti e bus da riorganizzare» - Il sondaggio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il caso. Pasquale Gandolfi (Provincia) interviene dopo la scelta del Vittorio Emanuele di organizzare le lezioni su 5 giorni: «Così risparmi vanificati». partecipa al sondaggio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il caso. Pasquale Gandolfi (Provincia) interviene dopo la scelta del Vittorio Emanuele di organizzare le lezioni su 5 giorni: «Così risparmi vanificati». partecipa al

ilsussidiario : ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Bianchi: “Settimana corta? Si come piano didattico” - infoitinterno : Settimana corta a scuola per risparmiare energia? Qualcuno l'ha pensato, Bianchi dice no - FabrizioPerfumo : RT @charliecarla: Ansa: 'Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico'. E' il risparmio culturale che interessa. - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Il sacrificio ancora sulla pelle degli studenti - infoitinterno : Energia, Bianchi: settimana corta? La scuola non paghi per prima -