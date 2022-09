**Russia: Urso, ‘venerdì riunione Copasir e audizione Gabrielli'** (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Il Copasir si riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì, dopo le notizie sul rapporto dell'intelligence statunitense secondo cui dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 mln di dollari i partiti politici in diversi Paesi del mondo. "Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del Comitato, penso si terrà venerdì - ha detto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, intervenuto ad ‘Agorà' - Il Comitato si riunirà con l'audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altre notizie in merito". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Ilsi riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì, dopo le notizie sul rapporto dell'intelligence statunitense secondo cui dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 mln di dollari i partiti politici in diversi Paesi del mondo. "Ho concordato condi realizzare unadel Comitato, penso si terrà venerdì - ha detto il presidente del, senatore Adolfo, intervenuto ad ‘Agorà' - Il Comitato si riunirà con l'die in quella sede verificheremo, se le avremo, altre notizie in merito".

