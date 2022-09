Ostuni | sollecitato incontro alla commissione del Comune Fasano | coordinamento politico Iniziative politiche

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Giuseppe Sgura, Emiliano sindaco di Puglia: Ieri mattina è stata inviata una nuova missiva di sollecito per evidenziare le anomalie riscontrate nella stagione estiva 2022 neldi. Si chiede pubblicamenteprefettizia di coinvolgere le parti sociali enella valorizzazione del territorio, non si può negare l’interlocuzione con la cittadinanza che ha a cuore le sorti della Città Bianca. Se questo non avverrà nei prossimi giorni, saremo costretti a vari solleciti sino a ricevere dei riscontri. —– Di seguito il comunicato congiunto: Ad un anno dall’insediamento della seconda Giunta Zaccaria tutte le problematiche della nostra città rimangono ancora aperte e troppo spesso irrisolte. Una azione amministrativa che senza dubbio ...

Noi Notizie

Per questo hoi vertici di Ares e Asl a procedere celermente in modo da ottenere il ... 'Ora non ci resta che una battaglia: togliere all'ospedale dila fruibilità solo per malati ...... ma uno dei più grandi risultati che ascriviamo anche al nostro impegno di opposizione è quello di averil completamento dell'ospedale di. Certo i 3,3 milioni per la progettazione ... Ostuni: sollecitato incontro alla commissione del Comune. Fasano: coordinamento politico Ieri mattina è stata inviata una nuova missiva di sollecito per evidenziare le anomalie riscontrate nella stagione estiva 2022 nel Comune di Ostuni. Si chiede pubblicamente alla commissione prefettizi ...Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati. “Ho scritto al Ministro dell’Interno e al Prefetto di Brindisi, per sollecitare la revoca del provvedi ...