No! Questo gruppo di ballerini irlandesi non sta festeggiando la morte della Regina Elisabetta II (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo scorso 8 settembre la Regina Elisabetta II è morta dopo 70 anni e 214 giorni passati sul trono del Regno Unito. Un evento dalla portata epocale, che non ha mancato di offrire carburante alla macchina della disinformazione. Il video di un balletto, in particolare, ha iniziato a circolare con una didascalia fuorviante. Per chi ha fretta: Un video che circola sui social ritrae un gruppo di ballerini che si scatenano nello spazio antistante Buckingham Palace Secondo alcuni utenti, i suoi protagonisti sono irlandesi che esultano per la morte della Regina Elsabetta II In realtà la prima pubblicazione del video risale allo scorso gennaio, e non ha dunque nulla a che vedere con il decesso della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo scorso 8 settembre laII è morta dopo 70 anni e 214 giorni passati sul trono del Regno Unito. Un evento dalla portata epocale, che non ha mancato di offrire carburante alla macchinadisinformazione. Il video di un balletto, in particolare, ha iniziato a circolare con una didascalia fuorviante. Per chi ha fretta: Un video che circola sui social ritrae undiche si scatenano nello spazio antistante Buckingham Palace Secondo alcuni utenti, i suoi protagonisti sonoche esultano per laElsabetta II In realtà la prima pubblicazione del video risale allo scorso gennaio, e non ha dunque nulla a che vedere con il decesso...

