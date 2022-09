Lorenzo Licitra incontra l’inconfondibile timbro di Anggun in “Eli Hallo”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Da sempre appassionato di musica, ma in particolare di lirica, con l’ispirazione data dal grande Luciano Pavarotti,fin da bambino coltiva la sua passione fino a salire sul palco di X Factor. Qui, trova la vittoria con In the name of love nel 2017. Adesso, l’artista è cresciuto e più consapevole, pronto a inaugurare un nuovo percorso musicale, iniziando da un’inedita collaborazione. Era il 2017 quandoha festeggiato la sua vittoria sul palco di X Factor con il brano In the name of love. Ma adesso l’artista è cambiato e maturato, è molto più consapevole delle sue capacità, ma anche del suo stile. Per questo cheè pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera musicale, al quale però sta ancora lavorando, ma di cui ne abbiamo già ...