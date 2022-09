Lecce: per Baroni tentazione Umtiti contro la Salernitana (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per il Lecce è la Salernitana il prossimo avversario nella settima partita del campionato di Serie A in programma già venerdì a Salerno. Cliente non facile e in buona condizione di forma, ma anche i giallorossi sono in un buon momento. Alla squadra di Baroni manca solo il risultato pieno, per il resto le prestazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lecce: il grande colpo dell’estate scenderà in campo? La Salernitana vince ancora, il riepilogo della Serie B Calciomercato Lecce: big last minute in arrivo per l’attacco? Salernitana: chi giocherà titolare in attacco? Anche i fantallenatori interessati Il Lecce gioca e corre ma il gol non arriva, novità in ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per ilè lail prossimo avversario nella settima partita del campionato di Serie A in programma già venerdì a Salerno. Cliente non facile e in buona condizione di forma, ma anche i giallorossi sono in un buon momento. Alla squadra dimanca solo il risultato pieno, per il resto le prestazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: il grande colpo dell’estate scenderà in campo? Lavince ancora, il riepilogo della Serie B Calciomercato: big last minute in arrivo per l’attacco?: chi giocherà titolare in attacco? Anche i fantallenatori interessati Ilgioca e corre ma il gol non arriva, novità in ...

