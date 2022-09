Le leonesse di Nanni Moretti | il calcio come riscatto ' Las Leonas' metafora esistenziale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella via di tutti i giorni devono affrontare sfide quotidiane spesso pesanti, difficili, che in molti schivano puntando a salari ...

AcademyTWO : RT @raffagiancri: Nanni Moretti produce (e fa da guest star), le Leonesse del calcio amatoriale ci mettono tutto il cuore: #LasLeonas di Is… -

Nella via di tutti i giorni devono affrontare sfide quotidiane spesso pesanti, difficili, che in molti schivano puntando a salari ...... la Sampdoria Women parteciperà alla proiezione speciale di Las Leonas , film prodotto da... legate dalla passione per il calcio: vere e proprie, campionesse sul campo e nella vita. ...Un quartetto di titoli che oscillano tra cronaca macchiata d’omofobia, disagio giovanile, calcio femminile e strani incontri notturni ...Un film di Isabel Achaval, Chiara Bondì con . Sette ritratti di immigrate raccolti con immediatezza e sdolcinature per celebrare la coppa di chi non arriva primo.