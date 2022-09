Giugliano. Pirozzi verso rimpasto di giunta: tre assessori in bilico. Sequino: “Azzeri le bugie” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 26 settembre il sindaco di Giugliano Pirozzi azzera la giunta. “Siamo arrivati a metà mandato. Tanto è stato fatto ma si può sempre fare meglio e di più. A questo punto della consiliatura è necessario tracciare un primo bilancio amministrativo e anche politico – ha annunciato il primo cittadino -. Ecco perché a margine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 26 settembre il sindaco diazzera la. “Siamo arrivati a metà mandato. Tanto è stato fatto ma si può sempre fare meglio e di più. A questo punto della consiliatura è necessario tracciare un primo bilancio amministrativo e anche politico – ha annunciato il primo cittadino -. Ecco perché a margine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Giugliano, sit in contro nuovo impianto rifiuti. Il sindaco Pirozzi: «Andava fatto altrove» - corrmezzogiorno : #Napoli Giugliano, sit in contro nuovo impianto rifiuti. De Luca: «Ringrazino Padrete... - zazoomblog : Bagarre al Comune di Giugliano Poziello contro Pirozzi: “Siete la schiuma della gente” - #Bagarre #Comune… - puntomagazine : Pirozzi: Mi dispiace per i “gufi”. Gli studenti del Marconi restano a Giugliano. Il Sindaco dice di non voler fare… -