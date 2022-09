Gf vip | Soleil su Paolo Pretelli e Giulia Salemi | «Non ci saranno triangoli»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ritorno in grande stile al GF Vip.Sorge, Piertornano al Grande Fratello Vip. Dopo essere stati protagonisti della 5^ e 6^ edizione del reality show, i tre sono stati ingaggiati da Alfonso Signorini per ruoli inediti. Non è una novità che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ex Velino di Striscia la notiziai nuovi conduttori di GF Vip Party, il format streaming in onda su Mediasetplay prima della messa in onda di ogni puntata su Canale 5., invece, commenterà tutto ciò che circola sui social network durante ogni diretta, quindi sarà dunque presente in studio, insieme a Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E la domanda persu un eventuale secondo triangolo scatta ...

infoitcultura : GF VIP 7, Anticipazioni di Signorini:'Sarà social'/ 'Con Soleil, Sophie, Pretelli e Giulia Salemi - ParliamoDiNews : GF Vip, domanda insidiosa di CHI a Soleil su Pierpaolo Pretelli, la risposta di Giulia Salemi è esemplare… - LauraA935 : RT @MondoTV241: GF Vip, domanda insidiosa di CHI a Soleil su Pierpaolo Pretelli, la risposta di Giulia Salemi è esemplare #pierpaolopretel… - Emanuel72607325 : Comunque al GF vip party stacco, SOLEIL ANCHE NO. GRAZIE, BASTA. #gfvip - MondoTV241 : GF Vip, domanda insidiosa di CHI a Soleil su Pierpaolo Pretelli, la risposta di Giulia Salemi è esemplare… -

Sorge, un nuovo triangolo nel cast GF7/ "Mi giunge voce che..." Insomma, l'ennesima polemica sterile che ha travolto anche il regista, Rob Marshall, che subito dopo la pubblicazione del ... Grande Fratello Vip, Soleil Sorge torna a Milano, nuovo progetto Tv in arrivo