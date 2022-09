Fiorentina, Ali Kaldirim avverte: «Noi vogliamo sempre provarci» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ali Kaldirim, difensore del Basaksehir, ha parlato alla vigilia del match di Conference contro la Fiorentina Ali Kaldirim, in conferenza, ha parlato alla vigilia del match tra Fiorentina e Basaksehir. LE PAROLE – «Ho fatto un bel gol all’esordio in Conference, non capita spesso ma sono molto contento. Giochiamo sempre all’attacco, anche se troviamo avversari chiusi il più delle volte. Siamo motivati, giocare tre partite a settimana è difficile ma noi vogliamo provarci». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ali, difensore del Basaksehir, ha parlato alla vigilia del match di Conference contro laAli, in conferenza, ha parlato alla vigilia del match trae Basaksehir. LE PAROLE – «Ho fatto un bel gol all’esordio in Conference, non capita spesso ma sono molto contento. Giochiamoall’attacco, anche se troviamo avversari chiusi il più delle volte. Siamo motivati, giocare tre partite a settimana è difficile ma noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

