Fiano (Pd) contro Isabella Rauti (Fdi): 'Scappa perché trova fastidioso parlare delle sue radici politiche' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lei è l'erede di una delle peggiori tradizioni della destra e lui figlio di un ebreo deportato ad Auschwitz. "Arrivati al dunque, Isabella Rauti Scappa! A meno di due giorni dal confronto tra ...

fabcet : @GiuliettaVive Se voti SI mandi in parlamento quelli di SI. Nell’uninominale se mandi uno del PD io direi che e’ se… - CS6969696969 : @emanuelefiano FIANO RICORDI LA STORIA ?i primi a prendere soldi dalla Russia sono stati i partiti si sinistra PER… - Salvato25797573 : @emanuelefiano Magari avremmo delle sorprese vero Fiano gridare al lupo al lupo a volte ti si contorce contro - FedericoSavast2 : @emanuelefiano Fiano io sarei anche d'accordo ma che ne pensi di @NFratoianni in coalizione, che vota contro la Nato? - FPaffy : @QuartieriSilvia Ci mancherebbe, ognuno fa come crede. Ma col tuo ragionamento a Milano Nord - Sesto vince Rauti contro Fiano. -