“É sempre mezzogiorno”: tortelli di melanzane maggiorana e ricotta salata di Mauro e Mattia Improta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da quasi 30 anni, non c’è mezzogiorno senza Improta. Mauro Improta, presenza cara ad Antonella a “La prova del cuoco” e, ora, a “E’ sempre mezzogiorno“, torna in cucina, insieme al figlio Mattia, per celebrare le sue origini partenopee e il suo ritorno nelle nostre case. I due preparano un primo piatto, i tortelli di melanzane maggiorana e ricotta salata. Ingredienti 200 g farina 00, 2 uova, 50 g semola, sale 2 melanzane, rosmarino, timo, maggiorana, 2 spicchi d’aglio, 60 g olio evo, sale 100 g burrata, 100 g ricotta salata, 200 g pomodorini, 1 cipolla, 30 g formaggio grattugiato, basilico, sale e ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da quasi 30 anni, non c’èsenza, presenza cara ad Antonella a “La prova del cuoco” e, ora, a “E’“, torna in cucina, insieme al figlio, per celebrare le sue origini partenopee e il suo ritorno nelle nostre case. I due preparano un primo piatto, idi. Ingredienti 200 g farina 00, 2 uova, 50 g semola, sale 2, rosmarino, timo,, 2 spicchi d’aglio, 60 g olio evo, sale 100 g burrata, 100 g, 200 g pomodorini, 1 cipolla, 30 g formaggio grattugiato, basilico, sale e ...

cicisboh : @anomalyreyes finché non diventerai SMM di è sempre mezzogiorno - ValeriaSanna16 : RT @marioturco_m5s: ?L'impegno del @Mov5Stelle per il #Mezzogiorno; per la #Basilicata, sempre #dallapartegiusta ??Il servizio di TgR Basil… - shoppics : Le ricette di È Sempre Mezzogiorno del 14 settembre 2022 - maximone816 : RT @marioturco_m5s: ?L'impegno del @Mov5Stelle per il #Mezzogiorno; per la #Basilicata, sempre #dallapartegiusta ??Il servizio di TgR Basil… - salentocongusto : Le ricette di È Sempre Mezzogiorno del 14 settembre 2022 -