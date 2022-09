RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Droga in auto collega: 8 anni a ex capo polizia locale Lo ha deciso il Tribunale di Milano. Lui… - Affaritaliani : Mise droga nell'auto della comandante Corbeta, vigile condannato a otto anni - alexarmuzzi : RT @rep_milano: Droga nell'auto della collega, l'ex capo dei vigili di Trezzano Salvatore Furci condannato a 8 anni - rep_milano : Droga nell'auto della collega, l'ex capo dei vigili di Trezzano Salvatore Furci condannato a 8 anni - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Mise droga nell'auto della collega, condannato a 8 anni ex capo polizia locale -

... ex comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, imputato per aver fatto piazzare, nel gennaio 2020, da un complice cinque dosi di cocaina nell'di Lia Vismara, ...Condanna a 8 anni di carcere per Salvatore Furci , l'ex comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio che nascoste dellanell'della collega. Condanna a 8 anni per l'ex comandate Polizia Locale Salvatore Furci, l'ex comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, è stato ...E' stato condannato a 8 anni di carcere Salvatore Furci, ex comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, imputato per aver fatto piazzare, nel gennaio 2020, da un complice c ...Fece piazzare della cocaina nell'auto della comandante dei vigili di Corbetta, nel Milanese: agente condannato a otto mesi di carcere ...