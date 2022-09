Carlo diventa re e taglia i dipendenti: decine di esuberi a Clarence House (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gli uffici di re Carlo si spostano a Buckingham Palace e tanti dei dipendenti della sua residenza precedente sono stati informati che perderanno il lavoro. Dovrebbe però aumentare lo staff del nuovo principe di Galles, William Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gli uffici di resi spostano a Buckingham Palace e tanti deidella sua residenza precedente sono stati informati che perderanno il lavoro. Dovrebbe però aumentare lo staff del nuovo principe di Galles, William

fanpage : Mentre il Regno Unito piangeva la morte della Regina Elisabetta e salutava l’arrivo del nuovo Re Carlo III, per un… - repubblica : Addio Elisabetta, cambia l'inno inglese: sarà 'God save the King' per Carlo che diventa re col nome Carlo III - attilascuola : RT @SionRomina: Carlo diventa Re e per ringraziamento licenzia un centinaio tra servitori, dipendenti e segretari della sua storica residen… - SionRomina : Carlo diventa Re e per ringraziamento licenzia un centinaio tra servitori, dipendenti e segretari della sua storica… - oknosureddit : La penna non funziona e Re Carlo III si infuria: 'La odio!'. Il video diventa virale (Video) -