Better Call Saul a mani vuote agli Emmy 2022 nonostante 46 nomination in sei stagioni

nonostante l'enorme successo di pubblico e critica, Better Call Saul ha concluso la sua corsa senza conquistare neppure un Emmy a fronte di 46 candidature in sei anni. La serie amatissima, che si è conclusa con la sesta e ultima stagione, è uscita a mani vuote anche dalla 74 edizione dei Television Academy Awards, segnando il sesto anno senza vittorie. Quest'anno Better Call Saul, creato da Vince Gilligan e Peter Gould, è stato nominato per quattro premi. Le nomination includevano Miglior serie drammatica, Miglior attore protagonista in una serie

