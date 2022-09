Assegno di invalidità: ecco chi rischia un taglio netto fino al 50% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla base del nostro Paese esiste un sistema previdenziale forte che consente di erogare assegni di invalidità a chi affronta quotidianamente una situazione di disabilità fisica certificata che ne mina irrimediabilmente la qualità della vita. In Italia esiste uno stato di diritto che, nonostante le difficoltà economiche la fortissima pressione fiscale che attanagliano le nostre giornate, si rivela essere estremamente garantista nei confronti dei cittadini in palese difficoltà fisica e psicologica. Fonte FOTO CanvaDel resto, si contano sulle dita di una mano, ma sono fondamentali, quegli aspetti che rendono un Paese civile tra i più evoluti. Occorrono un sistema sanitario forte, un impianto previdenziale altrettanto solido, ma soprattutto risorse adeguate per quei cittadini sfortunati che non possono condurre un’esistenza pari a quella degli altri, ma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla base del nostro Paese esiste un sistema previdenziale forte che consente di erogare assegni dia chi affronta quotidianamente una situazione di disabilità fisica certificata che ne mina irrimediabilmente la qualità della vita. In Italia esiste uno stato di diritto che, nonostante le difficoltà economiche la fortissima pressione fiscale che attanagliano le nostre giornate, si rivela essere estremamente garantista nei confronti dei cittadini in palese difficoltà fisica e psicologica. Fonte FOTO CanvaDel resto, si contano sulle dita di una mano, ma sono fondamentali, quegli aspetti che rendono un Paese civile tra i più evoluti. Occorrono un sistema sanitario forte, un impianto previdenziale altrettanto solido, ma soprattutto risorse adeguate per quei cittadini sfortunati che non possono condurre un’esistenza pari a quella degli altri, ma ...

