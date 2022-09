Amici 22 spoiler: De Filippi riporta Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo addio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Inattesa sorpresa quella avvenuta durante la registrazione di Amici 22. In occasione della prima puntata della nuova edizione, che andrà in onda domenica 18 settembre, Maria De Filippi ha riportato a Mediaset una conduttrice molto amata e stimata dal pubblico televisivo: Alessia Marcuzzi. dopo 25 anni, a giugno 2021 l'ex padrona di casa di Grande Fratello e L'Isola dei Famosi aveva detto addio all'azienda perché non riusciva più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. Arruolata dalla Tv di Stato, Alessia Marcuzzi era tornata in televisione grazie all'ospitata di Mara Venier a Domenica In Show lo scorso maggio. Si attende di vederla al timone di un nuovo programma, Boomerissima. Alessia ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Inattesa sorpresa quella avvenuta durante la registrazione di22. In occasione della prima puntata della nuova edizione, che andrà in onda domenica 18 settembre, Maria Dehato auna conduttrice molto amata e stimata dal pubblico televisivo:25 anni, a giugno 2021 l'ex padrona di casa di Grande Fratello e L'Isola dei Famosi aveva dettoall'azienda perché non riusciva più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. Arruolata dalla Tv di Stato,era tornata in televisione grazie all'ospitata di Mara Venier a Domenica In Show lo scorso maggio. Si attende di vederla al timone di un nuovo programma, Boomerissima....

cia99000 : RT @soraja____: ??SPOILER:MATTIA ENTRA IN STUDIO GLI CONSEGNANO DIRETTAMENTE LA COPPA ?? E FINISCE QUA AMICI 22 - _amianto__ : RT @nanalisaportia: ??Amici Spoiler?? La Celentano chiede a Mattia di togliere tutte le collane prima di esibirsi. L’allievo chiede di poter… - Sara51068792 : RT @soraja____: ??SPOILER:MATTIA ENTRA IN STUDIO GLI CONSEGNANO DIRETTAMENTE LA COPPA ?? E FINISCE QUA AMICI 22 - happjerthanever : RT @nanalisaportia: ??Amici Spoiler?? La Celentano chiede a Mattia di togliere tutte le collane prima di esibirsi. L’allievo chiede di poter… - Quellochetutti1 : ?? #AMICI22 ?? #MariaDeFilippi riesce a far tornare #AlessiaMarcuzzi a Mediaset nella prima puntata di Amici Ecco c… -