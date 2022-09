Alessandra Celentano | la profezia si avvera | È lei la prescelta | avrà un ruolo invidiatissimo

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’insegnante di Amici,, è riuscita a raggiungere un altro grande successo: prima scartata, poi l’occasione(Witty tv)ottiene una bella gratificazione: Mediaset ha chiamato una sua allieva. L’insegnante di Amici di Maria De Filippi, dopo anni e anni di esperienza, è diventata una veterana non solo per quanto riguarda la danza classica ma anche per le dinamiche della televisione. Tra gli allievi della scorsa edizione, in particolare si era fatta notare Cosmary Fasanelli, con a capo la. La ragazza nonostante la sua bravura non era riuscita ad andare al serale: era stata male ma poi chiamata in sfida, non sentendosi nel pieno delle sue forze, fu costretta a lasciare il talent. Tra le lacrime aveva ...