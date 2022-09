World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: il sorteggio dei gironi in diretta streaming (Di martedì 13 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo Il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 13 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre, alle ore 21.30 (ora italiana), insul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportivada(FISCT), verrà effettuato ildeidellaCupdidae Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre, a Cinecittà, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. IldeidellaCupdidaIl ...

