Torna la Festa della Santissima Addolorata: presentato il programma (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un segnale di ripartenza. Dopo tre anni bloccati dalla pandemia per il Covid, Torna la Festa in onore della SS. Addolorata al Rione Libertà. Un mix tra la Festa religiosa e quella civile saranno gli ingredienti dei 4 giorni che da giovedì a domenica caratterizzeranno il quartiere del Rione Libertà. Il comitato Festa e l'Accademia delle Opere (Aps), con il supporto del parroco dell'Addolorata don Gaetano, hanno organizzato momenti di spensieratezza con protagonisti gli artisti locali ma anche di preghiera e riflessione. La conferenza stampa si è svolta questa mattina presso la sala riunioni della diocesi. Il parroco Don Gaetano ha sottolineato: "E' una comunità che vuole ripartire. Vuole riprendersi i suoi ...

