Superbonus, tutti a sparare su Conte (Di martedì 13 settembre 2022) Fino a ieri non era un'emergenza ora invece lo è per tutti. Giuseppe Conte, checché se ne dica, ci ha visto giusto e, di fatto, ha messo i partiti con le spalle al muro: chi prima diceva che sbloccare i crediti alle imprese alle prese con il Superbonus non era una necessità, adesso invece si è attivato – almeno a parole – per remare nella stessa direzione del presidente del Movimento cinque stelle. I crediti alle prese del Superbonus fino a ieri non erano un'emergenza ora invece lo sono per tutti i partiti Non ci ha girato attorno a questo cambio e repentino cambio di passo dei vari esponenti politici, lo stesso Conte che su Facebook ha scritto: "Venerdì eravamo per tutti gli irresponsabili che bloccano l'Italia. Perché? Pretendevamo di far votare in sede di ...

