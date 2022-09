Sony: annunciato lo State of Play per oggi (Di martedì 13 settembre 2022) In questo periodo di grandi rivelazioni videoludiche da parte di un po’ tutte le case, oggi non poteva di certo mancare la Sony con il suo State of Play Visto che si è appena tenuto l’Ubisoft Forward ed a breve ci saranno anche i Tokyo Game Show 2022 ed il Nintendo Direct, la Sony non poteva certo starsene con le mani in mano. Anzi, è stato annunciato che oggi ci sarà il suo State of Play, ma di che si tratta e cosa potrebbe venire annunciato? Andiamo a scoprirlo assieme! State of Play: poco tempo e tanta carne al fuoco In un tweet che vi lasciamo qui sotto la Sony ha spiegato in breve il suo programma per la giornata di oggi, ore 23.59 in Italia ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 settembre 2022) In questo periodo di grandi rivelazioni videoludiche da parte di un po’ tutte le case,non poteva di certo mancare lacon il suoofVisto che si è appena tenuto l’Ubisoft Forward ed a breve ci saranno anche i Tokyo Game Show 2022 ed il Nintendo Direct, lanon poteva certo starsene con le mani in mano. Anzi, è statocheci sarà il suoof, ma di che si tratta e cosa potrebbe venire? Andiamo a scoprirlo assieme!of: poco tempo e tanta carne al fuoco In un tweet che vi lasciamo qui sotto laha spiegato in breve il suo programma per la giornata di, ore 23.59 in Italia ...

