Silvia Toffanin e Berlusconi festeggiano il compleanno della figlia in un ristorante a Portofino (Di martedì 13 settembre 2022) Sempre così poco mondani Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi per il compleanno della figlia hanno organizzato una cena in un ristorante a Portofino. Niente party di compleanno per la piccola Sofia Valentina che ha compiuto 7 anni ma che ha soffiato sulle candeline con gli amici più cari e ovviamente con mamma, papà e fratello. Coroncina da principessa in testa, abitino rosa e tutta la dolcezza della sua età, accanto alla piccola festeggiata mamma Silvia Toffanin, come sempre senza un filo di trucco, e il papà, Piersilvio. Berlusconi ha scelto di indossare sulla camicia con cravatta una felpa rosa, perfettamente intonata con la mise della sua ...

