Romina Carrisi e Massimo Cannoletta beccati insieme | cosa è successo in macchina

(Di martedì 13 settembre 2022)ha condiviso un Instagram Story in compagnia di, suo collega in Oggi è un altro giorno. La più piccola dei figli di Albano ePower ha sorpreso i suoi follower accanto al “collega di salotto”. Eccotra i due. Entrambi amati dal pubblico,… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Romina Carrisi innamorata del regista di 'Oggi è un altro giorno' - lasiciliait : Romina Carrisi innamorata del regista di 'Oggi è un altro giorno' - zazoomblog : Romina Carrisi la confessione strappalacrime e la reazione irrispettosa di sua sorella Cristel - #Romina #Carrisi… - GossipNews_it : Romina Carrisi, scartata da Ballando con le stelle, si sfoga: ''Ci sono rimasta male'' - ParliamoDiNews : Romina Carrisi, la confessione strappalacrime e la reazione irrispettosa di sua sorella Cristel #08Settembre… -

Si tratta - ormai senza ombra di dubbio - di un uomo appartenente al mondo dello spettacolo , particolarmente legato a. Il carismatico personaggio avrebbe quindi attirato l'attenzione ...La donna è esperta in divorzi e ha trattato due tra i più famosi che hanno coinvolto gli italiani: quello tra AlbanoPower e quello tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Adesso è il ...Albano Carrisi è sempre stato sorprendente. Il pubblico è sempre rimasto a bocca aperta per il suo straordinario talento. Stavolta però il cantante ha lasciato tutti a bocca aperta per un motivo diffe ...La coppia si è formata già alcuni mesi fa. Stefano Rastelli, regista di Oggi è un altro giorno (il programma del primo pomeriggio di Rai 1 con Serena Bortone), era già comparso tra gli invitati, nello ...