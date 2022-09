L'Europa rimanda il taglio all'uso dei pesticidi (Di martedì 13 settembre 2022) La misura è stata proposta dalla Commissione a giugno, ma la crisi alimentari e i rincari dell'energia hanno spinto i paesi a posticipare l'operazione Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) La misura è stata proposta dalla Commissione a giugno, ma la crisi alimentari e i rincari dell'energia hanno spinto i paesi a posticipare l'operazione

Sul prezzo del gas si dovrebbe intervenire rapidamente ma la Ue che potrebbe farlo si muove con troppa lentezza Sta di fatto però che come troppo spesso gli è accaduto negli ultimi anni l'Europa ancora una volta rimanda il price cap. L'unanimità necessaria non c'è, si rimanda alla riunione di metà Ottobre. Se doveva essere stabilire prezzi, decidere rotte e sanzionare disobbedienze; la realtà vede invece una Europa che non ha Pesticidi, l'Europa rimanda il taglio