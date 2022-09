La siccità rischia di far scomparire Jaén | la capitale mondiale dell' olio d' oliva

Leggi su agi

(Di martedì 13 settembre 2022) AGI - “Il ramo, strappato da uno dei migliaia di alberi in questo fitto uliveto, ha foglie marroni e alcuni piccoli boccioli sono essiccati verso l'estremità”. La storia di questo ramo ci “parla di un raccolto condannato”. A essere per il momento infruttuoso e poi, forse, a morire. In genere lo stesso ramo “ha cime verdi e sane che possono produrre 13.000 galloni did'in una stagione”, più o meno 49.210 litri, ma quest'anno il raccolto se va bene darà si e no un quintoa sua capacità produttiva vesa. “Niente acqua, niente futuro”, dicono gli ovicoltori spagnoli secondo il New York Times. Gli agricoltori perderanno un sacco di soldi, quest'anno. Laha infatti devastato dozzine di raccolti in tutta Europa: mais in Romania, riso in Italia, fagioli in Belgio e barbabietole e aglio in Francia. E tra ...