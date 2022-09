INPS, lavoratori a nero: ecco che pensione spetterà in futuro (Di martedì 13 settembre 2022) Il lavoro a nero è un tipo di lavoro subordinato che non figura ufficialmente. Si può accedere alla pensione? La piaga del lavoro in nero in Italia non decresce quanto dovrebbe. Si stima che “produca” 78 miliardi di pil. Inoltre le ricerche indicano che sono circa 3,3 milioni le persone che in Italia quotidianamente svolgono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 13 settembre 2022) Il lavoro aè un tipo di lavoro subordinato che non figura ufficialmente. Si può accedere alla? La piaga del lavoro inin Italia non decresce quanto dovrebbe. Si stima che “produca” 78 miliardi di pil. Inoltre le ricerche indicano che sono circa 3,3 milioni le persone che in Italia quotidianamente svolgono L'articolo proviene da Consumatore.com.

ekuonews : Dl Aiuti, Pd: assicurata occupazione per lavoratori call center Inps - FnpCislCalabria : RT @cislmarche: #Bonus di 550 euro per lavoratrici e lavoratori con contratto #parttime ciclico verticale ?? Siamo in attesa della circola… - MontilloDomenic : RT @cislmarche: #Bonus di 550 euro per lavoratrici e lavoratori con contratto #parttime ciclico verticale ?? Siamo in attesa della circola… - islkotb : RT @Fai_Cisl_Latina: ??CIRCOLARE INPS DEFINISCE I CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER LAVORATORI EXTRA-EU DELL’ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE. Nelle im… - pierpaolomars : I lavoratori domestici devono presentare le dimissioni telematiche ? #consulenzalavoro #consulentedellavoro… -