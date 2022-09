Il lancio della New Shepard di Jeff Bezos è fallito (Di martedì 13 settembre 2022) Non è andata a buon fine la partenza dell'ultima missione suborbitale di Blue Origin in Texas. Un problema al motore del razzo, di cui non si conoscono ancora le specifiche. I sistemi di emergenza hanno funzionato e la capsula è atterrata in sicurezza Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) Non è andata a buon fine la partenza dell'ultima missione suborbitale di Blue Origin in Texas. Un problema al motore del razzo, di cui non si conoscono ancora le specifiche. I sistemi di emergenza hanno funzionato e la capsula è atterrata in sicurezza

