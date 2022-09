I tifosi insorgono e l’allenatore viene esonerato dopo due ore! (Di martedì 13 settembre 2022) Il calcio a volte si dice che sia dei tifosi. Molto spesso, soprattutto nel caso del nostro vecchio caro continente, non abbiamo ben compreso la dimensione e la sfera d’influenza che questa componente assume in questo sport. Il calcio africano, forse proprio per la mancanza di ricavi come in Europa, cerca di dare più rilevanza a quella che è la pancia di chi quella squadra la sostiene e, a modo suo, la sovvenziona. Egitto Cristovao EsoneroIl caso in questione è quello di Helder Cristovao, vecchia conoscenza di Paris Saint Germain e Benfica, il quale è stato chiamato dall’Ismaily, uno dei club più importanti del Paese nordafricano, a ricoprire la carica di tecnico. Tuttavia, non tutti erano d’accordo con questa scelta, neanche a dirlo i tifosi, i quali hanno protestato per il suo ingaggio. Due ore dopo aver firmato, il neo allenatore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Il calcio a volte si dice che sia dei. Molto spesso, soprattutto nel caso del nostro vecchio caro continente, non abbiamo ben compreso la dimensione e la sfera d’influenza che questa componente assume in questo sport. Il calcio africano, forse proprio per la mancanza di ricavi come in Europa, cerca di dare più rilevanza a quella che è la pancia di chi quella squadra la sostiene e, a modo suo, la sovvenziona. Egitto Cristovao EsoneroIl caso in questione è quello di Helder Cristovao, vecchia conoscenza di Paris Saint Germain e Benfica, il quale è stato chiamato dall’Ismaily, uno dei club più importanti del Paese nordafricano, a ricoprire la carica di tecnico. Tuttavia, non tutti erano d’accordo con questa scelta, neanche a dirlo i, i quali hanno protestato per il suo ingaggio. Due oreaver firmato, il neo allenatore ...

