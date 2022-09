(Di martedì 13 settembre 2022) Sarà Regina Spektor, cantautrice e pianista di origini russe, cittadina statunitense, che accompagnerà Milenanel suo esercizio alla palla. Il brano “The Trapper And The Furrier” è una denuncia sociale della cantastorie dell’anti-folk, che canta “quanto sia strano il mondo in cui viviamo, dove i buoni sono dannati e gli empi perdonati. Quelli che non hanno nulla continuano a perdere qualcosa e chi ha molto riceve sempre di più, e di più e di più!”. Sarà invece “Nemesis”, una canzone di Benjamin Clementine, quella scelta da Sofiacome base della sua routine alla palla. Nel suo brano il musicista britannico, trasferitosi poi in Francia, sottolinea lo slancio e l’interesse verso l’altra persona: “ovunque tu stia andando tesoro per favore, non dimenticarti mai di trattare gli altri come vorresti essere trattato tu”. Nella seconda ...

sportface2016 : Ginnastica ritmica: ecco le canzoni su cui si esibiranno #Baldassarri e #Raffaeli - GinRitmica : RGWCh2022 Sofia |Start List nominativi qualificazioni individuali - stefionice : RT @Nicola89144151: Altri grandi appuntamenti su Rai 2 nei prossimi giorni: Sabato 17 alle 16:15 Mondiali di Ginnastica Ritmica: Finale Al… - pollaurora : @freddocvne io la ginnastica ritmica ?? - LucaCucciatti : La Juve meritava di vincere? No #AllegriOut deve andarsene? Si La Juve sul campo ha vinto?Si Punto! Questo è il c… -

Mondiale qualificante, in vista di Parigi per laArtistica. Per l'Italia in gara le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri oltre che la squadra azzurra delle Farfalle. In palio, dal 14 al 18 settembre, ci sono nove titoli ...... Speed e Boulder), alla Federazione(artistica e) e alla Federazione judo, lotta, karate e arti marziali. +L'intervento si inserisce nel progetto di realizzazione del nuovo Polo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Splendido weekend a Falconara per un evento che esiste dal 2014 tra stand di 22 società sportive cittadine Esce il sole, scoppia la passione. È stato un grande successo anche quest’anno il Falconara ...