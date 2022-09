Elezioni politiche 25 settembre: tariffe agevolate treni, traghetti, aerei per recarsi a votare. Valido per docenti e ATA. Circolare (Di martedì 13 settembre 2022) Sono consultabili online le tariffe di viaggio agevolate, aggiornate, applicate in occasione delle Elezioni politiche del 25 settembre prossimo da enti o società che gestiscono i servizi di trasporto agli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale. Lo fa sapere con una nota il Ministero dell'Interno, che ha pubblicato le circolari n. 99/2022 e n. 100/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Sono consultabili online ledi viaggio, aggiornate, applicate in occasione delledel 25prossimo da enti o società che gestiscono i servizi di trasporto agli elettori che si recheranno anel proprio comune di iscrizione elettorale. Lo fa sapere con una nota il Ministero dell'Interno, che ha pubblicato le circolari n. 99/2022 e n. 100/2022. L'articolo .

