Catania, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: morto uno dei proprietari (Di martedì 13 settembre 2022) Antonino Vaccaluzzo aveva 62 anni. Anni fa un altro componente della famiglia era rimasto coinvolto in uno scoppio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Antonino Vaccaluzzo aveva 62 anni. Anni fa un altro componente della famiglia era rimasto coinvolto in uno scoppio ...

fisco24_info : Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio, un morto: La deflagrazione stamane a Belpasso (Catania) - eccapecca : Belpasso, Catania: Un morto nell'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. #lavoro #sicurezza #lavoratori - SkyTG24 : Belpasso, esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio Vaccaluzzo: un morto - TgrRai : Una persona è morta in una esplosione avvenuta a Belpasso (Catania) in una fabbrica di fuochi d'artificio. All'espl… -