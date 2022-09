Back to school: il rientro tra i banchi di scuola con il supporto tecnologico dei traduttori vocali universali di Vasco Electronics (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 settembre 2022 – Come ogni anno, il ritorno a scuola pone nuovi quesiti sui metodi d’insegnamento, oltre che sulle spese previste nel campo dell’istruzione. A tal proposito, sono sempre più i dispositivi elettronici efficaci nel rendere più veloce ed efficiente l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere. Tra quelli utili a questa missione c’è Vasco Electronics con il suo Vasco Translator V4, l’ultimo traduttore vocale universale dotato di intelligenza artificiale che, a supporto di insegnanti e studenti, offre la tecnologia all’avanguardia dei propri device per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua supportando fino a 108 lingue per tradurre voce, foto e testi. E grazie al bonus docenti, gli insegnanti hanno l‘occasione di investire nel proprio ... Leggi su pantareinews (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 settembre 2022 – Come ogni anno, il ritorno apone nuovi quesiti sui metodi d’insegnamento, oltre che sulle spese previste nel campo dell’istruzione. A tal proposito, sono sempre più i dispositivi elettronici efficaci nel rendere più veloce ed efficiente l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere. Tra quelli utili a questa missione c’ècon il suoTranslator V4, l’ultimo traduttore vocale universale dotato di intelligenza artificiale che, adi insegnanti e studenti, offre la tecnologia all’avanguardia dei propri device per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua supportando fino a 108 lingue per tradurre voce, foto e testi. E grazie al bonus docenti, gli insegnanti hanno l‘occasione di investire nel proprio ...

