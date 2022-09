Alberto Angela ad un mese dalla morte del padre è pronto a ripartie

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo esattamente undi Piero, suo figliolo ricorda scrivendo un messaggio sulla sua pagina Facebook, spesso utilizzata dal conduttore per comunicare con i suoi seguaci anche rispetto alla messa in onda del suo programma.ricorda ilPiero: “Tempo breve per elaborare il lutto” In un commosso messaggio su Facebook,ricorda ilcon queste parole: “Oggi è esattamente unscomparsa di mio. Vorrei ringraziare tutti voi per le incredibili ed emozionanti dimostrazioni di affetto che hanno investito tutta la nostra famiglia dopo ladi papà. Trenta ...