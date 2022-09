“Ah, ecco”. Federica Panicucci, gaffe con la collega a Mattino 5: se ne sono accorti tutti (Di martedì 13 settembre 2022) Tutta la seconda parte di Mattino 5, il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, è stata dedicata alla Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Nella serata di martedì 13 settembre il feretro della sovrana arriva a Londra per consentire ai sudditi di dare l’ultimo saluto a Sua Maestà in vista dei funerali del 19 settembre. Sul finire della trasmissione Federica Panicucci ha intervistato Giorgia Venturini, che ha lanciato la nuova edizione di X-Style. L’ospite ha fornito alcune interessanti anticipazioni su quello che il pubblico vedrà durante la prima puntata: ampio spazio verrà dedicato sia al Festival del Cinema di Venezia, sia alla morte della Regina Elisabetta: “Intera puntata dedicata alla 79esima edizione del Festival del Cinema…Ovviamente non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Tutta la seconda parte di5, il programma condotto da Francesco Vecchi e, è stata dedicata alla Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Nella serata di martedì 13 settembre il feretro della sovrana arriva a Londra per consentire ai sudditi di dare l’ultimo saluto a Sua Maestà in vista dei funerali del 19 settembre. Sul finire della trasmissioneha intervistato Giorgia Venturini, che ha lanciato la nuova edizione di X-Style. L’ospite ha fornito alcune interessanti anticipazioni su quello che il pubblico vedrà durante la prima puntata: ampio spazio verrà dedicato sia al Festival del Cinema di Venezia, sia alla morte della Regina Elisabetta: “Intera puntata dedicata alla 79esima edizione del Festival del Cinema…Ovviamente non ...

maicnagioia : Federica Scagnetti è diventata “famosa” facendo video in cui si preparava per uscire.. ecco continuasse a fare quel… - 361_magazine : - RadioDueLaghi : Federica Pellegrini, durante il Tim Music Awards, ha consegnato a Biagio Antonacci il Premio Arena di Verona. Ecco… - 361_magazine : - redazionerumors : Federica Pellegrini incinta? No, ma il desiderio di diventare mamma è molto forte. Ecco cosa ha svelato l'ex nuotat… -