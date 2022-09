Zac Efron è caduto in depressione per il suo corpo dopo 'Baywatch' (Di lunedì 12 settembre 2022) "Mi davano dei potenti diuretici" finché il fisico dell'attore non ha retto più In una lunga intervista all'edizione americana di Men's Health, l'attore Zac Efron, ormai non più il ragazzo acqua e sapone di High School Musical, racconta di aver iniziato una nuova fase della sua vita. Certo, buona parte di questi cambiamenti sono dovuti al periodo di riflessione e isolamento indotto dalla … Leggi su it.mashable (Di lunedì 12 settembre 2022) "Mi davano dei potenti diuretici" finché il fisico dell'attore non ha retto più In una lunga intervista all'edizione americana di Men's Health, l'attore Zac, ormai non più il ragazzo acqua e sapone di High School Musical, racconta di aver iniziato una nuova fase della sua vita. Certo, buona parte di questi cambiamenti sono dovuti al periodo di riflessione e isolamento indotto dalla …

