US Open 2022 | Carlos Alcaraz batte Casper Ruud in finale e diventa il nuovo numero 1 del mondo

Carlos Alcaraz, a 19 anni, diventa il nuovo e più giovane numero 1 del mondo nella storia del tennis maschile vincendo gli US Open. batte per 6-4 2-6 7-6(1) 6-3, in una finale non sempre bella, il norvegese Casper Ruud in 3 ore e 20 minuti, completando così una permanenza in campo di complessive 23 ore e 39 minuti, cosa mai accaduta per alcun tennista negli Slam. Il suo coach, Juan Carlos Ferrero, fu l'ultimo prima di lui, nel 2003, a diventare leader del ranking ATP dopo New York (ma perse contro Andy Roddick). Si tratta inoltre del più giovane a vincere uno dei quattro tornei maggiori da Rafael Nadal (Roland Garros 2005), mentre limitando il campo agli US Open è il più giovane dal 1990, quando vinse Pete Sampras.

