Uncoupled, la serie sulla vita di un gay single a New York ai tempi delle App per incontri (Di lunedì 12 settembre 2022) "Sex & The City" vent'anni dopo e con un gruppo di maschi quarantenni gay al posto di femmine trentenni ed eterosessuali. Ecco la serie del momento, "Uncoupled", uscita quest'estate su Netflix e già 'divorata' dai fan del genere che chiedono a gran voce la seconda stagione. Creata dall'ideatore di "Sex and the City" e "Emily in Paris" Darren Star con Jeffrey Richman (tra gli autori e co-produttori esecutivi di "Modern Family", la serie ruota intorno all'amore, al sesso e alle coppie e il politically correct non c'è traccia. Anche qui "the city" è la scintillante New York, tra inaugurazioni di mostre, ristoranti, feste. Neil Patrick Harris è il protagonista della serie tv "Uncoupled"Nella commedia romantica (in otto puntate) il veterano di "How I Met Your Mother", Neil Patrick ...

