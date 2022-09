Un altro pitbull impazzito | strappa la faccia a una bimba di 7 anni

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lecce, 12 set — L’ennesimoche aggredisce un essere umano, in questo caso una. E’ accaduto a Lecce, dove un esemplare della pericolosa quanto ingestibile (se affidata a mani inesperte, come accade sovente) razza canina ha azzannato al viso unadi soli settendole una guancia. Per la giovane vittima, che conosceva il cane fin da quando era nata, si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale in attesa di un’operazione chirurgica per la ricostruzione del volto.sfigura unadi 7L’episodio si è verificato domenica 11 settembre a Monteroni di Lecce. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i genitori e la nonna della piccola erano in casa quando ilha ...

IlPrimatoN : La vittima è all'ospedale con la guancia dilaniata dai morsi - jiennense81 : @pulcerosso Grazie pulce ?? è una coccolona, l'unico cane che ama farsi abbracciare. Altro che Pitbull è 'nu pietto 'e pullo! ?????? - Nyankhra : @ADecorti @DukeDearth @diceNiNi Mio padre aveva un'adorazione unica per il suo cane da caccia. Quando gli ho dovuto… -

Latina Tu

... tra l'dopo un colpo sulla testa, subìto da Quarta. Ci leviamo anche il secondo Non cercherò ...di alzare il pressing e si rivede con un tiro al volo che abbatte nientepopodimeno che...Un giorno o l'dovrò metterla in vendita e so che sarà un duro colpo". Ci vive con Sebastiano ... "Non proprio, da cinque anni con me vive Hope, una femmina dialla quale sono legatissima. ... PONZA: CUCCIOLO SBRANATO E UCCISO DA DUE PITBULL Una bambina di sette anni è stata morsa dal cane di famiglia ieri sera a Monteroni di Lecce. La piccola è stata aggredita in casa dal pit bull con il quale è cresciuta. Al momento dell’accaduto erano ...LECCE - È stata aggredita dal pitbull di famiglia: paura in casa per una bambina di 7 anni. Morsa da un pitbull al viso, la bimba di 7 anni ...