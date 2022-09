«Sul gas paghiamo l' eccessivo liberismo di un' Europa divisa»

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 settembre 2022) Bollette alle stelle, gaso cresciuto di 20 volte rispetto ad una anno fa, economia in crisi, famiglie che non sanno come pagare le bollette e l'che ancora una volta fatica a dare una risposta forte al problema. Quello del caro energia è il principale tema di discussione e preoccupazione in Italia e non solo dove si pagano gli errori di strategia e visione di decenni di politica miope. Una crisi dalle colpe precise con errori da non ripetere, come ci spiega Vittorio Daniele, economista dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Professore, è da diversi mesi ormai che i prezzi del gas e dell’energia elettrica sono aumentati, gravando su famiglie e imprese. Quali sono le ragioni? «In effetti, l’aumento dei prezzi dell’energia è cominciato nella seconda metà del 2021, quindi molto prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino. In quei mesi, l’OPEC-plus, ...