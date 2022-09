Spezia | Macia sarà nuovo capo settore tecnico | ufficialità attesa in giornata

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lovolta pagina ed è pronto ad ufficializzare ildeldopo l’addio di Riccardo Pecini: si tratta di Eduardo, 48enne spagnolo con una carriera ventennale alle spalle.ha infatti iniziato la propria carriera al Valencia con Rafa Benitez, il quale lo ha voluto successivamente al Liverpool. Ha lavorato, inoltre, anche per Olympiakos, Betis Siviglia, Leicester e Bordeaux, e ha avuto anche un’esperienza in Serie A come braccio destro di Pradé alla Fiorentina. L’della società ligure èper ladi oggi, mentrediventerà operativo da settimana prossima. SportFace.

