Rientro a scuola, Versari: “Procedure completate, c’è ancora spazio per le supplenze” (Di lunedì 12 settembre 2022) A Sky TG24, in concomitanza con il Rientro in classe, è intervenuto il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Stefano Versari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) A Sky TG24, in concomitanza con ilin classe, è intervenuto il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Stefano. L'articolo .

matteosalvinimi : #12settembre, oggi si ritorna in classe! Buon rientro a scuola per studenti, professori e personale scolastico con… - MIsocialTW : Da oggi, con date diverse a seconda dei calendari regionali, studentesse e studenti tornano in aula per riprendere… - mannocchia : Settembre, mese di rientro a scuola mentre 250 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all'istruzione ne sc… - orizzontescuola : Rientro a scuola, Versari: “Procedure completate, c’è ancora spazio per le supplenze” - chiamamigirlie : mi sveglio primo giorno di ciclo macchio lenzuolo e maglia rientro a scuola dimentico astuccio sbaglio materia pren… -