Reddito cittadinanza | Salvini | “Togliendolo a furbetti ci paghi due quota 41”

(Adnkronos) – "La proposta di quota 41 costa per il 2023 secondo le stime della Cgil, quindi non mie, 1 miliardo e 300milioni. Se consideriamo che solo il Reddito di cittadinanza ne costa 9, sistemando il Reddito di cittadinanza e Togliendolo ai furbetti che ne stanno approfittando, ce ne paghi due di quota 41. Quindi diritto alla pensione, diritto al lavoro per i giovani, diritto al Reddito di cittadinanza per chi non può lavorare ma se rifiuti offerte di lavoro non puoi continuare a percepire denaro pubblico". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo ad Agorà. "Quando dico di cancellare la legge Fornero e scegliere quota 100 o 41 significa dare la ...

