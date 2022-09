Previsioni meteo: “Dal caldo africano all’autunno in una settimana” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il meteo dei prossimi giorni sulla nostra Penisola sarà caratterizzato da forte instabilità: si passerà dal nuovo anticiclone africano con temperature in aumento a temporali nella seconda parte della settimana Temperature estive almeno fino a mercoledì da Nord a Sud con progressivo calo e temporali e rovesci nella seconda parte della settimana. Ecco le Previsioni del meteo a cura di 3bmeteo. TORNA L’ANTICICLONE africano “Sussulto dell’estate sull’Italia con l’arrivo nelle prossime 48 ore dell’anticiclone africano” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “fino a martedì compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento, su ... Leggi su zon (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildei prossimi giorni sulla nostra Penisola sarà caratterizzato da forte instabilità: si passerà dal nuovo anticiclonecon temperature in aumento a temporali nella seconda parte dellaTemperature estive almeno fino a mercoledì da Nord a Sud con progressivo calo e temporali e rovesci nella seconda parte della. Ecco ledela cura di 3b. TORNA L’ANTICICLONE“Sussulto dell’estate sull’Italia con l’arrivo nelle prossime 48 ore dell’anticiclone” – lo conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara che spiega – “fino a martedì compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento, su ...

TG24info : Regione – #Previsioni meteo, “Dal caldo africano all’autunno in una | - meteoredit : Gli ultimi aggiornamenti #meteo per la settimana: vedremo un po' di tutto! Dal #caldo ai #temporali ????, fino a un… - valtellinatweet : Previsioni meteo lunedì 12 e martedì 13 settembre - aleradioposta : Meteo Le previsioni in Sardegna e sulla Penisola - meteogiornaleit : Meteo Italia: ritorna l’anticiclone africano, poi irromperanno i temporali -