Pallavolo | Draghi | siete entrati nella storia | grazie per la soddisfazione che ci avete dato'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Dopo 24 anniriportato il titolo mondiale maschile in Italia:dellae in generaledello sport italiano.per tutte le emozioni che ciregalato e per le emozioni che miregalato ieri notte". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, incontrando a palazzo Chigi la Nazionale italiana dicampione del Mondo.

rtl1025 : ?????? La nazionale di pallavolo campione del mondo sarà ricevuta dal presidente del Consiglio, Mario #Draghi, a Palaz… - Agenzia_Ansa : La nazionale di pallavolo campione del mondo salirà oggi al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Ma… - Radio1Rai : ??#italvolley ??La Nazionale italiana di pallavolo rientra dalla Polonia con il titolo di Campione del Mondo. Gli Azz… - alisporchve : RT @Palazzo_Chigi: Campioni d'Europa e adesso #CampioniDelMondo! Felici e orgogliosi dei nostri #Azzurri de #LaNazionale maschile di pallav… - maucarafa : RT @Radio1Rai: ??#italvolley ??La Nazionale italiana di pallavolo rientra dalla Polonia con il titolo di Campione del Mondo. Gli Azzurri inco… -

Il capitano dell'Italia campione del mondo di, Simone Giannelli, al Quirinale ha ... Alle 13,30 la delegazione azzurra sara' ricevuta dal premierLo afferma il presidente del Consiglio, Mario, incontrando la nazionale maschile diRoma, 12 set. (Adnkronos) – “Dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia: siete entrati nella storia della pallavolo e in generale nella storia dello sport italiano. Grazie per ..."Presidente Draghi, questi ragazzi hanno vinto col sorriso, e con stile. E questo e' un valore aggiunto per il Paese". (ANSA) ...